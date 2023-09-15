В Самаре строительство станции метро «Театральная» выходит на следующий этап

На улице Самарской задействуют установку весом порядка 120 тонн. / Фото: городская администрация Самары

Строительство важного для Самары объекта – новой станции метро «Театральная» – остается на непрерывном контроле как со стороны региональных властей. В ближайшее время развернутся новые работы в рамках следующего этапа метростроя. Они начнутся на улице Самарской. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Локация, которую охватят работами, определена – это улица Самарская, в границах улицы Ярмарочной около Арбитражного суда Самарской области и сквера имени Устинова. Именно в этом районе планируется самая глубокая точка будущей линии метро. На территории расположатся водоотливная установка, санпропускник, вентиляционная камера.

На время работ закроют проезд по улице Самарской. Транспорт собираются отправить в объезд по улице Ярмарочной в одностороннем режиме. При реализации этой меры не обойдут стороной и вопрос состояния прилегающих улиц. Так, в ближайшее время планируется провести аварийно-ямочный ремонт улиц Галактионовской, Садовой, Ярмарочной.

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