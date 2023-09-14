Наука, бизнес и общество: конференция по искусственному интеллекту AI Journey пройдет в ноябре

Фото: Shutterstock

Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey 2023 пройдет 22-24 ноября и соберет ведущих российских и международных экспертов. Мероприятие будет посвящено науке и последним разработкам в области ИИ, его роли в реализации государственных инициатив и развитии бизнеса, а также популяризации технологий среди молодежи.

Участников AI Journey ждут презентации и выступления ведущих экспертов в рамках трёх тематических треков: наука, бизнес и общество. Слушатели познакомятся с лучшими практиками и кейсами внедрения ИИ в различных отраслях экономики и такими передовыми технологиями, как компьютерное зрение (CV), речевая аналитика (Speech Analytics), графы (Graphs), большие языковые модели (LLM) и генеративный ИИ. На площадке также обсудят вопросы регуляторики и этики, роль ИИ в создании решений на благо общества, устойчивого развития и ESG.

- Международная конференция AI Journey стала доброй традицией для научного сообщества нашей страны. В прошлом году с докладами на ней выступили более 150 спикеров из 50 научных и бизнес-организаций, а трансляцию мероприятия посмотрели зрители из 193 стран мира. Искусственный интеллект наделяет человека поистине сверхвозможностями, помогает раскрывать новые таланты, познавать неизведанное и совершать великие открытия. ИИ позволяет нашим разработчикам создавать топовые продукты, конкурентоспособные на мировой арене, - сказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.