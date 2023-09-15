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НовостиОбщество15 сентября 2023 12:26

В Самарской области стали чаще выявлять потенциальных алкоголиков

С начала 2023 года в регионе выявили риск пагубного потребления алкоголя уже у 6 033 человек
Анастасия ФИЛАТОВА
Работу по раннему выявлению людей, потребляющих алкоголь, проводят в рамках диспансеризации

Работу по раннему выявлению людей, потребляющих алкоголь, проводят в рамках диспансеризации

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области стали чаще выявлять потенциальных алкоголиков. Эту работу проводят в рамках проведения диспансеризации. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- За восемь месяцев 2023 года риск пагубного потребления алкоголя выявлен у 6 033 человек. Это в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Всех пациентов направили на второй этап диспансеризации для уточнения состояния и более углубленного профилактического консультирования, - рассказала глава управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний Минздрава Самарской области Элла Малютина.

Медики напоминают, что употребление спиртных напитков может вызвать около 200 различных патологий. Даже небольшое количество алкоголя оказывает токсическое воздействие на организм человека, а также способствует обострению хронических заболеваний и появлению новых. Продолжительность жизни у тех, кто регулярно прикладывается к бутылке, в среднем сокращается на 15-20 лет.

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