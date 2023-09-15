Широкомасштабные рейды ГИБДД пройдут в Самарской области в выходные

В мероприятиях задействуют максимальное количество личного состава. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в предвыходные и выходные дни плотность нарядов ДПС увеличивается. Так, 15-17 сентября в регионе пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава, в том числе, руководящего. Об этом сообщили представители регионального ГУ МВД.

Сотрудники ДПС уделят особо пристальное внимание предупреждению и пресечению грубых правонарушений, являющихся причинами аварий. На особом контроле - выявление нетрезвых водителей. Отказ водителя от освидетельствования на данное состояние также не является спасением: нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьезный штраф.

Полицейские напоминают, что необходимо строго соблюдать установленные законом правила ПДД, дисциплину и культуру дорожного поведения.

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