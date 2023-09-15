В Самарской области заменят более двух тысяч лифтов

В регионе продолжается работа по замене старых и аварийных лифтовых кабин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области продолжается замена старых или аварийных лифтов. До 2025 года в регионе планируют обновить более двух тысяч кабин. Информация об этом прозвучала на заседании профильного комитета губдумы.

Так, в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт лифтового оборудования в МКД» в 2022 году в Самарской области заменили 181 кабину на сумму 380 млн рублей. План на 2023-й — замена 77 лифтов (более 120 млн рублей). На начало сентября монтаж 56 объектов уже завершен. Идет приемка работ. В 2024 году в регионе должны заменить еще 40 лифтовых кабин на сумму 100 млн рублей.

В рамках плана мероприятий по капремонту и замене лифтов со сроком эксплуатации более 25 лет в бюджете Самарской области на 2022-2024 годы предусмотрено свыше 3,6 млрд рублей. Эти средства заложены на обновление 1500 единиц лифтового оборудования. Работы по замене 1 130 кабин в 341 МКД уже завершены. В 2025 году планируется обновить еще 500 лифтов. На эти цели в казне предусмотрели 1,2 млрд рублей.

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