Прокуратура нашла многочисленные нарушения у компании-перевозчика в Тольятти

Организации должны отреагировать на выявленные нарушения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Центрального района Тольятти в ходе проверки выявила многочисленные нарушения установленных требований у перевозчиков города. В целях устранения выявленных нарушений закона, прокурором района в адрес организаций внесены представления, находящиеся на рассмотрении. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

– Установлено, что внутри автобусов не имеется информации о водителях, о номере лицензии по перевозкам пассажиров и наименования органа, выдавшего данную лицензию. Кроме того, перевозчики не обеспечивают размещение кнопок оповещения водителя о необходимости открывания двери для выхода на остановке. Также в транспорте отсутствуют таблички, выполненные шрифтом Брайля для незрячих, – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В целях устранения выявленных нарушений закона, прокурором района в адрес организаций внесены представления. Руководители обязаны отреагировать на выявленные нарушения.

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