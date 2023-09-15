В Самарской области приостановили подачу электроэнергии в 88 котельных

Общий долг предприятий за электроэнергию превышает 215 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области уже скоро стартует новый отопительный сезон, однако готовы к нему далеко не все. По состоянию на 12 сентября в 88 котельных региона полностью или частично приостановлена подача электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Самараэнерго».

- Общая задолженность частных и муниципальных теплоснабжающих предприятий за потребленную электроэнергию превышает 215 млн рублей. Среди лидеров-неплательщиков, чей долг составляет более 20 млн рублей: МП в Волжском и Нефтегорском районах. Первое место антирейтинга - у МП Ставропольского района. Оно не оплатило электроэнергию на 145,5 млн рублей, - рассказали энергетики.

По данным компании, среди должников есть и предприятия, которые отвечают за теплоснабжение домов в Железнодорожном районе Самары, в поселках Зубчаниновка, Кряж, Береза и Рубежное. Энергетики просят руководство этих организаций как можно скорее оплатить счета.

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