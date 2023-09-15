Медработники приглашают самарцев пройти диспансеризацию и привиться от гриппа

В возрасте 40 лет и старше диспансеризацию необходимо проходить ежегодно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителей региона есть возможность пройти профилактическое обследование в выходной день. Самарцев приглашают пройти иммунизацию от гриппа. Она поможет в преддверии сезонного подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Об этом сообщил Минздрав Самарской области.

– Мы ждем на вакцинацию в первую очередь людей из группы риска — пациентов старшего возраста и имеющих хронические заболевания. Однако молодым людям также важно побеспокоиться и о себе. Для работников, которые не могут посетить медучреждения до 20:00, кабинеты вакцинации открыты в субботу и воскресенье, – отмечает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по организации первичной медико-санитарной помощи по Самаре, заместитель главного врача Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района Ирина Назаркина.

Отделения профилактики работают и с удовольствием ждут всех пациентов. Отметим, диспансеризация для граждан в возрасте 18-39 лет проводится один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал