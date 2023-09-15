Эковолонтеры собрали на острове Рождественский десять кубометров мусора

В экоакции по уборке Заволги участвовало более ста человек. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Эта акция, организованная «Комсомолкой» рамках движения #Экоравновесие, проходит уже в четвертый раз. Вместе с партнерами мы чистили от мусора берега озера Гатное, два года подряд убирали остров Проран, и вот теперь экологический десант высадился на остров Рождественский (самый крупный у правого берега Волги напротив Самары). Горожане называют это место Зеленой рощей или Заволгой. Это очень популярное место отдыха с турбазами и пляжами, поэтому мусора ожидалось много.

Бороться с ним прибыли более ста экоактивистов с дочерних предприятий нефтяной компании «Роснефть», «Самарский гипсовый комбинат», пивоваренной компании «Балтика», «СамараНИПИнефть», «Самарского инженерно-технического центра». А также представители Отдела водных ресурсов Самарской области Нижне-Волжского Бассейнового водного управления, Самарского регионального отделения Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия», АНО «Чистые водоемы», академии Росстандарта, Самарского юридического института ФСИН, линейной транспортной полиции, вневедомственной охраны, межрайонных ИФНС Кировского района и Новокуйбышевска, Приволжского межрегионального территориальное управление воздушного транспорта, ПГУТИ, СамГУПС, экологического клуба СамГТУ «Жизнь».

Чем больше мусора собрали, тем чище мир вокруг! Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

Два часа волонтеры очищали от мусора красивейшие берега острова. С территории 1,5 га собрали более десяти кубометров отходов, большая часть которого – разные виды неразлагаемого пластика.

- Благодарю всех за продуктивную работу и заботу о родном крае. Это замечательная традиция, и мы видим, что все усилия были не зря. Собранный мусор будет вывезен на специальный полигон, - подвел итоги акции начальник отдела охраны и защиты лесов и департамента городского хозяйства администрации Самары Усман Гафаров. Ведомство предоставило мешки и перчатки для волонтеров.

После ударного труда – самое время утолить жажду чистой водой «Кристальная», подкрепить силы вкуснейшей кашей, салатом и чаем из полевой кухни от ФСИН, свежайшей выпечкой от «Самарского хлебозавода №5» и полюбоваться красивейшей природой Самарского края.

«Комсомолка» благодарит ресторан «Белуга» и лично Петра Козина за содействие в организации мероприятия и предоставление теплохода для транспортировки волонтеров.