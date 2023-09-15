«Союз МС-24» с командиром экипажа из Самары стартовал 15 сентября на МКС

Вместе с Олегом Кононенко на орбиту отправились Николай Чуб и Лорал О’Хара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 15 сентября 2023 года, в 18.44 состоялся запуск транспортного космического корабля «Союз МС-24» на космодроме Байконур. Совсем скоро ракета выведет корабль на целевую орбиту, далее начнется его самостоятельный полет к МКС. Путь займет немногим больше трех часов.

Ракета-носитель доставит на орбиту международный экипаж из трех человек. В числе космонавтов находится и Олег Кононенко, который ранее жил и работал в Самаре. Экипаж корабля, включающий в себя также Николая Чуба и Лорал О’Хару, уже отправился на ракете «Союз МС-24» с Байконура. Ожидается, что экипаж проведет на МКС около полугода, выполняя разнообразные научные и исследовательские задачи.

– Если бы в моей жизни не было самарского периода, не было бы и космонавта Кононенко. Самара делает все – начиная от ракет и заканчивая космическими аппаратами. Самара - столица космоса России, это правда, – поделился Олег Кононенко на пресс-конференции космонавтов.

Запуск «Союза МС-24» является еще одним достижением Самарской области. Именно на РКЦ «Прогресс» был разработан и изготовлен транспортный пилотируемый корабль.

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