В Самаре с 25 сентября закроют проезд по ул. Самарской

Проезд по ул. Самарской ограничат из-за работ по строительству метро Фото: администрация Самары

В Самаре скоро стартует новый этап строительства станции «Театральная». Он охватит участок на улице Самарской — там запланирована самая глубокая точка будущей линии метрополитена. Из-за работ ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 25 сентября проезд закроют по отрезку улицы Самарской от улицы Ярмарочной (в районе арбитража) и сквера имени Устинова. Транспортный поток в одностороннем режиме направят по улице Ярмарочной. Перед этим там проведут аварийно-ямочный ремонт. Аналогичные работы запланированы также на улицах Галактионовской и Садовой. Ответственный за них — департамент городского хозяйства и экологии.

Согласно контракту, работы на улице Самарской, связанные со строительством метро и последующим озеленением наземной территории, займут около года. Подрядчик должен их завершить к концу 2024 года.

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