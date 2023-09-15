Самарец украл из магазина сыр и масло и продал их случайному прохожему

Краденые товары мужчина складывал в карманы шорт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30-летний житель Самары попался на магазинной краже. Мужчина крал продукты вовсе не для пропитания - ради заработка. Подробности этой истории сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Заявление от представителя крупной сети магазинов о пропаже товаров из торговой точки, расположенной на улице Георгия Димитрова, поступило в полицию в августе 2023 года. Похитителя удалось обнаружить на камерах наблюдения. На записи видно, что мужчина зашел в супермаркет и, будучи уверенным, что за его действиями никто не наблюдает, спрятал в сумку 8 пачек сливочного масла и в карманы шорт 2 упаковки сыра. В результате злоумышленник продал продукты случайному прохожему.

Личность вора была установлена, его задержали. Оказалось, что самарец уже ранее привлекался к ответственности за мелкие кражи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ. В данный момент уголовное дело в отношении задержанного отправлено в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал