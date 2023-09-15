В Самаре хотят через суд добиться изменения тарифов на вывоз мусора

Общественники намерены подать иск в суд насчет изменения тарифов на вывоз ТКО в начале октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют через суд добиться изменения тарифов на вывоз мусора. Соответствующий иск намерена подать организация «Центр общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и социального благополучия жителей». Ее недавно создали депутаты Михаил Матвеев, Максим Федоров и Дмитрий Асеев.

Создатели центра считают, что в Самарской области завышены нормативы и тарифы на вывоз ТКО. По их мнению, это нужно изменить. Организация намерена подать иск в суд о признании нормативов недействительными в начале октября 2023 года, пишет «Коммерсант». Также она планирует заняться вопросами экологии и ЖКХ, свалок и состоянием жилого фонда.

Планы на подачу иска прокомментировал директор компании «ЭкоСтройРесурс» (мусорный регоператор) Михаил Захаров. Он отметил, что в сфере ТКО уже неоднократно проходили судебные разбирательства, в том числе в Верховном. Однако все они были проиграны общественниками и депутатами. Тариф ТКО в Самарской области и приказы властей уже проверяла и ФАС, нарушений выявлено не было.

- За пять лет самарский тариф ТКО был проиндексирован лишь один раз, хотя в 85 регионах повышение коммунальных услуг были до двух раз каждый год, - добавил Михаил Захаров.

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