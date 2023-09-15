Прокуратура проверила самарскую школу в п. Мехзавод, в которой обрушился потолок

Прокуратура проведет проверку аналогичного случая в школе № 120 Промышленного района. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Красноглинского района Самары провела проверку по факту инцидента, произошедшего в школе № 122 в поселке Мехзавод. Ранее в интернете появилась информация, что там обрушился фрагмент штукатурки и подвесного потолка в холле 2 этажа. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В результате проверки установлено, что здание школы было построено в 1925 году, а потолочное покрытие выполнено из дерева со штукатуркой и имеет слой толщиной более 6 см. Причиной обрушения стала старость материалов и изменение прочности их креплений к потолку. Капитальный ремонт здания не проводился, а предварительные признаки обрушения не были обнаружены.

Пострадавших в результате инцидента не было, но учебный процесс временно приостановлен для ликвидации последствий и проведения необходимого обследования.

Аналогичный случай произошел в школе № 120 Промышленного района Самары. По этому факту также будет организована проверка.

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