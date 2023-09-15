В селе Самарской области активно ведется строительство детской школы искусств

В школе откроют творческие отделения и центр ремесел. / Фото: министерство строительства Самарской области

В селе Большая Черниговка Самарской области активными темпами строят детскую школу искусств по нацпроекту «Культура». Об этом сообщает министерство строительства региона.

Строительство планируют закончить до конца 2023 года. Сейчас работники завершают основную часть работ. Строители уже сделали бетонирование крылец, заливку полов заштукатурили внутренних стен и установил новые оконные блоки. Также в здании установили внутренних систем отопления, электроснабжения и вентиляции. В новой детской школе искусств будут проходить классы для занятия музыкой, живописью, хореографией, хоровым пением, дизайном и народным фольклором.

Проект предусматривает также благоустройство прилегающей территории. После открытия учреждение сможет вместить порядка 300 человек. В здании появится актовый зал на 150 мест, а также места для маломобильных групп населения.

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