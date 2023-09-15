Правовой турнир призван поднять среди молодежи вопрос об уголовной и административной ответственности. / Фото: Самарский Дом Молодежи

В Самаре пройдет городской правовой турнир «В рамках закона», организованный Самарским Домом молодежи. Мероприятие состоится 19 сентября в 14:00 в Самарской Публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95).

Целью правового турнира является поднятие вопросов об уголовной и административной ответственности, а также о правомерном применении собственных прав и обязанностей среди молодежи. Участники турнира – представители общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Они пройдут викторину с заданиями различной сложности, подготовленную юристами и специалистами по работе с молодежью.

Правовой турнир состоится в несколько этапов: девять районных, этап среди профессиональных образовательных организаций и финальный. В финале встретятся победители, которые будут бороться за звание лучших.

Этот проект реализуется в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Профилактика правонарушений на территории городского округа Самара» (2022-2024 годы).

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