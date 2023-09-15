Жителей Самарской области 17 сентября приглашают на Пушкинский бал

Событие будут транслировать в режиме онлайн. / Фото: министерство культуры по Самарской области

В Самарской области в поселке Стройкерамика состоится Пушкинский бал (0+). Он пройдет в ближайшее воскресенье, 17 сентября, на базе центра культуры и досуга «Юбилейный» на улице Дружбы, 1а.

На мероприятии будут организованы салонные бальные танцы, в которых смогут принять участие все желающие. Также запланированы выступления авторов песен и исполнение стихов местными поэтами. В рамках мероприятия будут представлены работы мастеров рукоделия.

Для участия в Пушкинском балу необходимо соблюсти дресс-код. Дамы должны быть одеты в бальные или длинные вечерние платья. Кавалерам рекомендуется носить смокинг или темные брюки с жилеткой и светлой однотонной рубашкой. Все остальные гости, желающие просто посмотреть на бал, также должны быть одеты нарядно. Организаторы советуют надеть удобную пару обуви.

Для удобства гостей до Центра культуры и досуга «Юбилейный» можно добраться на автобусах №126, 480 и 474.

Начало Пушкинского бала запланировано на 14:00. Вход свободный для всех желающих посетить это культурное мероприятие. Организаторы события также предусмотрели онлайн-трансляцию мероприятия.

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