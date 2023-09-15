В Самаре детей приглашают создать анимационные игрушки из 19-го века

Мастер-класс поможет детям раскрыть свою творческую силу. / Фото: Детская картинная галерея

В самарской Детской картинной галерее 24 сентября пройдет мастер-класс, предназначенный для детей от 6 лет и старше. В рамках мероприятия дети научатся создавать анимационные игрушки, используя цветные копии рисунков позапрошлого века. Мастер-класс будет проводить педагог Детской картинной галереи Ия Денисова.

Одной из основных задач мастер-класса будет изготовление анимационной игрушки «Тауматро», которая была изобретена в девятнадцатом веке. Дети также познакомятся с историей создания этой игрушки на выставке «Pre-cinema», которая открыта в музее до 8 октября.

Мастер-класс поможет детям развить моторику рук, воображение и логическое мышление. Детская картинная галерея города Самара надеется, что мастер-класс поможет детям раскрыть свою творческую силу и заинтересоваться искусством анимации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал