На фестивале «Соль земли» представят фильм о Самарском краеведческом музее

Фильм еще не транслировался ни телевидении, ни в интернете. / Фото: музей им. Алабина

В Самаре 20 сентября в 15:00 в Музее Модерна состоится премьерный показ фильма из серии «Музеи без границ», съемки которого проходили в областной столице в июне этого года. Проект включает в себя восемь фильмов о российских музеях, которые представляют интересные люди, способные оживить и сделать актуальным культурное наследие.

Фильм, снятый в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина, будет показан на одной из площадок Международного фестиваля документального кино «Соль земли». В день премьерного показа зрители смогут встретиться с креативным продюсером проекта - Екатериной Зенович и задать ей вопросы о съемках и ее впечатлениях от Самары.

Фестиваль поддерживается Президентским фондом культурных инициатив, правительством Самарской области, администрацией Самары и клубом Почетных граждан Самарской области. Вход на показ фильма бесплатный, а возрастное ограничение составляет 6+.

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