Гроза ожидается в Самарской области 16 сентября

Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

В субботу, 16 сентября, днем и вечером в Самарской области возможна гроза. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС». Жителей региона просят быть осторожнее.

— Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час с сохранением вечером местами по региону ожидается гроза, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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