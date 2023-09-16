Экс-футболист «Динамо» Короман назвал причины своего ухода в самарские «Крылья»

Огнен Короман выступал за «Крылья Советов» с 2003 по 2005 год и с 2011 по 2013 год. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Бывший футболист «Динамо» Огнен Короман рассказал причины своего ухода из московского клуба в самарские «Крылья Советов» в 2003 году. Об этом сообщает «Чемпионат».

Короман отметил, что он шел из ОФК в топ-клуб с традициями, а когда «Динамо» начало скупать португальцев, он отправился в «Крылья». По его словам, в Самаре создавали классную команду, играли в хороший футбол, и ему было интересно поучаствовать в этом.

— «Динамо» думали, что с деньгами можно все, но у них не получилось. Тем не менее я очень уважаю московский клуб. Их болельщиков связывают братские отношения с фанатами из Земуна, который находится рядом с Белградом, — сказал Короман.

Также футболист отметил, что тогда в Самаре собралась шикарная команда, и «Крылья» никогда не были так сильны, как в тот период. Напомним, Огнен Короман выступал за «Крылья Советов» с 2003 по 2005 год и с 2011 по 2013 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Огнен Короман вернулся спасать "Крылья"

Сербский полузащитник стал вторым приоритением самарского клуба по ходу нынешнего сезона. Плеймейкер подписал контракт с "Крыльями" на 2,5 года (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал