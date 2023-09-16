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НовостиОбщество16 сентября 2023 8:31

В Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников ОПК

В правительстве региона обсудили земельные участки, которые могут быть задействованы для строительства жилья работникам предприятий ОПК
Ирина СИНЕГУБОВА
Для строительства жилья работникам ОПК предлагается задействовать земельные участки СОФЖИ.

Для строительства жилья работникам ОПК предлагается задействовать земельные участки СОФЖИ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса. В регионе это затрагивает «Ростех», «Авиакор-авиационный завод», «ОДК-Кузнецов», «Салют», «РКЦ «Прогресс».

— В Самарской области потребность в предоставлении жилья для предприятий ОПК составляет 150 тысяч кв. м. Были рассмотрены различные варианты, которые позволят обеспечить сотрудников доступным жильем, — рассказали в правительстве региона.

Во время совещания было озвучено решение подписать соглашение с госкорпорацией «Ростех» о совместных проектах строительства жилья для работников. Согласно ему, цена жилья станет на 15-30% ниже рыночной. Еще одним механизмом обеспечения жильем работников ОПК является предоставление жилья в аренду на льготных условиях.

Для строительства жилья работникам ОПК предлагается задействовать земельные участки СОФЖИ. А «РКЦ «Прогресс» предложил идею предоставления предприятием земельного участка под строительство жилья для его сотрудников. Минстрою региона поручили проанализировать все земельные участки.

Напомним, в начале 2023 года президент России Владимир Путин поручил запустить специальную программу льготного арендного жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса по ставке существенно ниже рыночной. Новые меры поддержки должны начать действовать с 2024-го.

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