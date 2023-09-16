В Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников ОПК

Для строительства жилья работникам ОПК предлагается задействовать земельные участки СОФЖИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса. В регионе это затрагивает «Ростех», «Авиакор-авиационный завод», «ОДК-Кузнецов», «Салют», «РКЦ «Прогресс».

— В Самарской области потребность в предоставлении жилья для предприятий ОПК составляет 150 тысяч кв. м. Были рассмотрены различные варианты, которые позволят обеспечить сотрудников доступным жильем, — рассказали в правительстве региона.

Во время совещания было озвучено решение подписать соглашение с госкорпорацией «Ростех» о совместных проектах строительства жилья для работников. Согласно ему, цена жилья станет на 15-30% ниже рыночной. Еще одним механизмом обеспечения жильем работников ОПК является предоставление жилья в аренду на льготных условиях.

Для строительства жилья работникам ОПК предлагается задействовать земельные участки СОФЖИ. А «РКЦ «Прогресс» предложил идею предоставления предприятием земельного участка под строительство жилья для его сотрудников. Минстрою региона поручили проанализировать все земельные участки.

Напомним, в начале 2023 года президент России Владимир Путин поручил запустить специальную программу льготного арендного жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса по ставке существенно ниже рыночной. Новые меры поддержки должны начать действовать с 2024-го.

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