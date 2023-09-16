Директор «Крыльев» заявил о договоренностях с легионерами, исключающие их отъезд

У самарских «Крыльев» есть юридические договоренности с иностранными футболистами. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Спортивный директор самарского ФК «Крылья Советов» Сергей Корниленко прокомментировал опасения насчет возможного отъезда легионеров из клуба. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее некоторые иностранные футболисты в одностороннем порядке приостановили действие контрактов и покинули российские клубы. Например, полузащитник Матиас Норманн покинул «Динамо». Как сообщал генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров футболист направил в клубы «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. После этого они собирались судиться с норвежцем.

Как выяснилось, у самарских «Крыльев» есть юридические договоренности с иностранными футболистами. Поэтому самарская команда может не переживать за вероятность потери легионеров.

— У нас есть определенные договоренности с игроками, подкрепленные юридически, — заявил Сергей Корниленко.

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