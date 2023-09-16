Владельца тольяттинского магазина обязали указать срок годности продуктов

Индивидуальный предприниматель не выполнил решение суда в установленные сроки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Автозаводском районе Тольятти в одном из магазинов не были указаны срок годности и дата фасования продукции. Судебные приставы обязали индивидуального предпринимателя указать всю достоверную информацию о продуктах.

— Из-за отсутствия необходимой информации о товарах и их производителе общественная организация по защите прав потребителей обратилась в суд, который удовлетворил требования, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

В отделении судебных приставов Автозаводского района № 2 возбудили исполнительное производство. Однако индивидуальный предприниматель не выполнил решение суда в установленные сроки.

Тогда сотрудник службы взыскал с него исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. Только после этого владелец магазина решил устранить все нарушений. В результате индивидуальный предприниматель указал полную и достоверную информацию о товарах.

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