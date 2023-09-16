В Самарской области разыскивают парня с татуировкой в виде пера на шее

На момент пропажи парень был одет в футболку и спортивные трико темного цвета. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области разыскивают 22-летнего жителя села Шигоны, который 15 августа ушел из дома и пропал. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение без вести пропавшего.

— До сих пор не известно, где он находится. Молодой человек может нуждаться в медицинской помощи. Парня легко узнать по татуировке в виде пера, которая у него расположена справа на шее, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Отмечается, что жителю региона ростом 160-165 см на вид 20-25 лет. Он среднего телосложения с прямоугольным лицом европейского типа, карими глазами и темными волосами. На момент пропажи парень был одет в футболку и спортивные трико темного цвета, светлые кроссовки и темную ветровку на молнии с капюшоном.

Всех, кому что-либо известно, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части: (8-846- 48) 2-14-09. Также можно позвонить по единому телефону экстренных служб 102, либо в группу розыска 8-937-215-67-76.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал