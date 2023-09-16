Гарре не выздоровел: "Крылья Советов" и ЦСКА назвали составы на матч РПЛ

Гарре так и не выздоровел после травмы, полученной в матче в Казани. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

"Крылья Советов" и ЦСКА назвали стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ, который состоится в Москве 16 сентября 2023 года на "ВЭБ Арене".

Обращает на себя внимание отсутствие в составе "Крыльев" Бенхамина Гарре, который так и не выздоровел после травмы, полученной в матче в Казани. У ЦСКА в запасе остался Федор Чалов.

Состав "Крыльев Советов": Ломаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков, Бабкин, Костанца, Салтыков, Рассказов, Рахманович, Шитов.

Состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Кучаев, Обляков, Гайич, Зделар, Заболотный, Давила.