Две женщины пострадали в столкновении Skoda Octavia и Kia Rio в Самаре

Пассажиркам легковой иномарки назначили амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 15 сентября, вечером в Самаре произошло ДТП, в результате которого пострадали две женщины. В 21:10 водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с Kia Rio.

— 29-летний мужчина ехал по Волжскому проспекту. На регулируемом перекрестке с улицы Маяковского он начал поворачивать налево, не уступив дорогу машине, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В это время 23-летний водитель на Kia Rio проезжал перекресток с ул. Маяковского в прямом направлении. В результате транспортные средства столкнулись. В ДТП пострадали две пассажирки автомобиля Kia – 72-летняя и 39-летняя женщины.

Всех пострадавших с места аварии госпитализировали в медицинское учреждение, им назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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