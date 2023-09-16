В Самаре 60-летняя пенсионерка лишилась миллиона из-за обмана мошенников

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 60-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка стала жертвой обмана аферистов и лишилась 1 миллиона рублей.

— Женщине на телефон позвонил незнакомец, он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ей необходимо защитить денежные средства, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Собеседник рекомендовал пенсионерке перевести деньги с ее банковского счета на другой «безопасный» счет. Женщина поверила лже-специалисту и выполнила все требуемые от нее действия под диктовку. В результате она перевела на продиктованный счет мошенника более 1 миллиона рублей.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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