В Самаре родители чаще всего водят детей на плавание и танцы

Судя по данным опроса, в кружки и секции больше всего водят младшеклассников в возрасте 7-12 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре родители детей 3-17 лет рассказали, в какие секции и кружки ходят их дети. Так, дошкольники чаще посещают курсы подготовки к школе, учащихся младшего звена водят на танцы, а подростки учат иностранные языки. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Детей в возрасте 3-6 лет чаще всего отдают на курсы подготовки к школе, так ответили 16% самарчан. По 14% родителей водят дошкольников на плавание и гимнастику. Также дети занимаются танцами, футболом и музыкой (по 8%).

Судя по данным опроса, в кружки и секции больше всего водят младшеклассников в возрасте 7-12 лет (71%). А вот дошкольники и подростки реже посещают внешкольные занятия (51 и 53%). В начальной школе дети чаще всего посещают танцевальные кружки (19%), единоборства (15%) и плавание (14%).

Еще 10% родителей отдают своих детей на рисование, 9% – на музыку и 6% – на иностранные языки. Последнее является самым популярным дополнительным занятием среди старшеклассников. После иностранных языков (16%) идут танцы и рисование (по 10%), плавание и музыка (по 9%), футбол, волейбол и программирование (по 6%), а также математика (3%).

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