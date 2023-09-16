В Самарской области принимаются заявки в сборную на всероссийские игры ГТО

Всероссийские Игры ГТО пройдут в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге. Фото: минспорта Самарской области

Жители Самарской области могут подать заявки в сборную региона на всероссийские игры ГТО. Региональный центр тестирования открывает набор участников, старт заявок уже дан. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Испытать силы и попробовать попасть в сборную Самарской области могут все любители норм ГТО и желающие сразиться в играх. Для этого нужно заполнить заявку, указав свои лучшие результаты в испытаниях комплекса ГТО, и отправить до 18 октября на почту: gaugto-ct@mail.ru.

Участники должны будут пройти отбор и получить приглашение на региональный этап, который пройдет 28 октября в Самаре. А победители регионального этапа получат призы и шанс попасть в состав сборной команды Самарской области.

Всероссийские Игры ГТО пройдут в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге. Фестиваль чемпионов является грандиозным спортивным шоу. С заявкой на участие, регламентом и положением о фестивале можно ознакомиться по ссылке.

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