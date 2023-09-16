Ливень, град и сильный ветер надвигаются на Самарскую область 16 сентября

В связи с плохой погодой спасатели призывают водителей быть внимательными на дорогах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 16 сентября, Самарскую область могут накрыть ливень и град. Также ближайший 1-2 часа в регионе ожидается шквалистое усиление ветра. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. Порывы ветра могут достигнуть 15-18 м/с. Возможны ливень и град. Непогода сохранится и вечером, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра рекомендуется поставить транспортные средства в гараж и не выходить из дома. Если все же сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями и линией электропередач. В связи с плохой погодой спасатели призывают водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

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