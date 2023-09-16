В Самаре работник умер после падения со второго этажа строящегося дома

Рабочего доставили в медицинское учреждение, но он скончался от полученных повреждений.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре произошла трагедия во время строительных работ. В процессе строительства жилого дома в Куйбышевском районе города работник упал с высоты и умер.
— 8 июля 2023 года из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ мужчина упал с высоты второго этажа. Рабочего доставили в медицинское учреждение, но он скончался от полученных повреждений, — сообщили в СУ СК по Самарской области.
Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело за нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.
В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств ЧП.
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