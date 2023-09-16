Цены на шаурму выросли в некоторых местах Самары в сентябре

Говорить о росте цен на шаурму во всем городе пока не приходится. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре 2023 года жители Самары заметили, что на шаурму выросли цены в некоторых точках стритфуда. Подорожание одного из любимых блюда части горожан было замечено в основном на окраинах города.

Так, в Южном городе местные жители отметили рост цен на классическую шаурму с курицей на 20 рублей. Если раньше уличное лакомство можно было купить за 200 рублей, сейчас за него придется отдать 220 рублей.

Такое же подорожание произошло в нескольких шаурмешках на улице Ново-Садовой и по Московскому шоссе. По словам одного из продавцов, все дело в возросшей стоимости курицы.

Однако говорить о росте цен на шаурму во всем городе пока не приходится. Например, в старом городе шаурму по-прежнему можно купить за 200 рублей. Такая же цена осталась и в районе Кировского рынка.

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