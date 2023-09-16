Три человека попали в больницу после ДТП с «Нивой» и «УАЗ» в Самарской области

Всех пострадавших с места аварии госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 15 сентября, утром в в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошло ДТП. В 10:00 водитель автомобиля Niva Travel врезался в «УАЗ Профи». Пострадали три человека.

— 39-летний мужчина выезжал со второстепенной дороги и не пропустил транспортное средство, которое двигалось по главной дороге, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В это время 30-летний водитель на «УАЗ Профи» ехал со стороны села Богатое в направлении города Отрадный. В результате транспортные средства столкнулись. В ДТП пострадали водитель Niva Travel и его два пассажира – 20 лет и 33 лет.

Всех пострадавших с места аварии госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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