Конкурс на самый большой кабачок пройдет в Самарской области 17 сентября

В рамках фестиваля пройдут парад овощей «Карнавальная винегреция», мастер-классы по закрутке кабачков. Фото: "Маяк"

В воскресенье, 17 сентября, в городе Новокуйбышевск Самарской области отметят праздник урожая «Золотой кабачок» в рамках мероприятия «Урожай-2023». Он состоится в 13:00 в доме культуры «Маяк». Об этом сообщили в администрации Новокуйбышевска.

— Осенний фестиваль проводится каждую осень. В этом году он пройдет уже 8-й раз подряд и будет посвящен «Его величеству – Золотому кабачку», — рассказали сельском доме культуры.

Во время «Дня кабачка» гости смогут попробовать выращенные в Маяке и рядом лежащих поселках кабачки и поучаствовать в развлекательных мероприятиях. Так, в рамках фестиваля пройдут парад овощей «Карнавальная винегреция», мастер-классы по закрутке кабачков, спортивно-кабачковые соревнования, конкурсы и конкурс на самый большой кабачок летнего сезона 2023 года «Маякский гигант».

Также будет работать овощная ярмарка. А на аллее «Закусочной» с жителями региона поделятся рецептами приготовления кабачков. Весь день будут выступать музыкальные фольклорные коллективы.

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