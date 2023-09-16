В Тольятти парень сломал дверь, проник в сетевой магазин и украл 3 тысячи рублей

За последние два месяца в отношении парня было возбуждено четыре уголовных дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре этого года в Автозаводском районе Тольятти ночью из сетевого магазина похитили из кассы 2850 рублей. Для этого молодой человек сломал входную дверь и проник в торговый зал.

— Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. Полицейские узнали вора, им оказался 19-летний местный житель. За последние два месяца в отношении его было возбуждено четыре уголовных дела за мелкое хищение, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Ранее парень заходил в супермаркеты, прятал под одежду продукты, а затем продавал их случайным прохожим. В течение 40 минут после совершения нового преступления молодого человека задержали около дома на улице 70 лет Октября.

В настоящий момент возбуждено очередное уголовное дело, только теперь за кражу с незаконным проникновением в помещение. Расследование продолжается.

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