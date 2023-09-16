В Самарской области суд оштрафовал мужчину за оскорбление соседки

Мужчину обязали выплатить штраф в размере трех тысяч рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самарской области произошла ссора между соседями. В ходе нее житель села Ключи Исаклинского района оскорбил женщину. Теперь ему придется выплатить штраф.
— Жительница этого же села написала заявление об оскорблении. Как выяснилось, 67-летний мужчина спровоцировал бытой конфликт и оскорбил ее публично на улице в присутствии односельчан и детей, — рассказали в прокуратуре Самарской области.
Прокуратура Исаклинского района провела проверку, по итогам которой суд привлек сельчанина к административной ответственности. Мужчину обязали выплатить штраф в размере трех тысяч рублей.
Помимо этого, сейчас в отношении 67-летнего жителя региона следователи расследуют уголовное дело по факту оскорбления и применения насилия в отношении сотрудника полиции.
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