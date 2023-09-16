Глава СК РФ поручил завершить расследование смерти парня в больнице Тольятти

Тольяттинца госпитализировали в мае 2019 года в состоянии средней тяжести, позже он скончался в реанимации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возобновить производство по уголовному делу по факту смерти 28-летнего парня в больнице Тольятти. К председателю обратилась мама молодого человека, не согласная с прекращением расследования.

— Тольяттинца госпитализировали в мае 2019 года в состоянии средней тяжести, позже он скончался в реанимации. Его мать уверенна, что следствие не приняло во внимание результаты судебной экспертизы, — рассказали в информационном центре СК России.

По словам женщины, экспертиза установила прямую причинно-следственную связь между гибелью ее сына и ненадлежащим оказанием ему медицинской помощи. Ранее Бастрыкин поставил данную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сейчас председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК по Самарской области Марату Галиханову возобновить производство по уголовному делу, завершить его расследование и направить в суд.

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