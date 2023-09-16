В Самарской области мать добилась повторного расследования похищения дочери

По результатам дополнительной проверки в возбуждении было отказано. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Жительница Самарской области обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину по поводу несогласия с прекращением в региональном следственном управлении уголовных дел по факту смерти ее дочери из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.

— Девочка страдала аутоимунным заболеванием. Женщина уверяет, что на экспертизу были представлены не все доказательства, в результате чего виновные избежали ответственности, — рассказали в информационном центре СК РФ.

Помимо этого, женщина заявляет о похищении дочери. Прокурор Красноглинского района Самары Тукмаков отменил постановление о возбуждении уголовного дела о похищении. По результатам дополнительной проверки в возбуждении было отказано.

Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК по Самарской области Марату Галиханову представить доклад о результатах расследования уголовных дел и основаниях решений об их прекращении.

Также Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по доводам матери о похищении ее дочери и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

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