Семь машин столкнулись на Московском шоссе у ТЦ «Парк Хаус» в Самаре

Все транспортные средства двигались в попутном направлении. Фото: Евгений Щекин

В субботу, 16 сентября, вечером в Самаре у ТЦ «Парк Хаус» произошло массовое ДТП – столкнулись семь транспортных средств. В результате аварии пострадали три человека. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

— По предварительной информации, в 20:40 водитель автомобиля Land Cruiser ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Ново-Вокзальной в сторону 22-го Партсъезда. Он не выбрал необходимую дистанцию до впереди движущейся машины, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В следствие этого произошло столкновение дорогостоящей иномарки с шестью автомобилями. Все транспортные средства двигались в попутном направлении. В ДТП пострадали три человека, в их числе есть несовершеннолетний.

С места происшествия все пострадавшие обратились за медицинской помощью. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Видео ДТП поделился в социальных сетях самарский блогер Евгений Щекин.