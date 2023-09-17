Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 сентября 2023 6:53

В Самаре посетитель вынес из магазина под одеждой 16 банок тушенки

Безработный украл из супермаркета в Самаре тушенку на две тысячи рублей и перепродал похищенное
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Преступление попало в объектив камеры в супермаркете.

Преступление попало в объектив камеры в супермаркете.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре задержали магазинного вора. Мужчина украл из супермаркета на улице Тополей 16 банок тушенки на две тысячи рублей. Похищенное злоумышленник вынес под одеждой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Участковый уполномоченный полиции узнал на видеозаписи подозреваемого в хищении продукции. Им оказался безработный житель Самары, ранее шесть раз привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступлений на территории Безенчукского района, - рассказали в полиции.

Подозреваемого задержали. Мужчина признался в преступлении и рассказал, что украденную тушенку он продал в тот же день. Обвиняемый пообещал, что он устроится на работу и вернет деньги магазину, однако от суда это его не спасет. Уголовное дело уже направили в Промышленный районный суд.