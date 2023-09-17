В Самаре посетитель вынес из магазина под одеждой 16 банок тушенки

Преступление попало в объектив камеры в супермаркете. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре задержали магазинного вора. Мужчина украл из супермаркета на улице Тополей 16 банок тушенки на две тысячи рублей. Похищенное злоумышленник вынес под одеждой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Участковый уполномоченный полиции узнал на видеозаписи подозреваемого в хищении продукции. Им оказался безработный житель Самары, ранее шесть раз привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступлений на территории Безенчукского района, - рассказали в полиции.

Подозреваемого задержали. Мужчина признался в преступлении и рассказал, что украденную тушенку он продал в тот же день. Обвиняемый пообещал, что он устроится на работу и вернет деньги магазину, однако от суда это его не спасет. Уголовное дело уже направили в Промышленный районный суд.