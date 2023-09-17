В Самарской области за месяц подорожали свинина, говядина и курица

Цены выросли по сравнению с концом июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Самарской области за месяц существенно подорожало мясо. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Самарастатом. Килограмм свинины по состоянию на 31 июля стоил 297 рублей 64 копейки, а к 11 сентября средняя цена выросла до 321 рубля 19 копеек.

Килограмм говядины поднялся в цене не так сильно – всего на 2 рубля 88 копеек (в конце июля средняя цена была чуть больше 492 рублей, а 11 сентября – почти 495 рублей).

Баранина выросла на два рубля (сейчас килограмм мяса стоит в среднем 579 рублей), а вот цена на охлажденные и мороженые куры поднялась на 13,5 рубля (со 186,76 до 200,35).

Кроме того, подорожали сосиски, сардельки и колбаса, а консервы и рыба подешевели.