Самарцы собираются провести отпуск осенью дома, на даче и в путешествии

Большинство опрошенных собирается провести отпуск в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство жителей Самары – 64% опрошенных - не собирается идти в отпуск осенью. Такую цифру приводит портал SuperJob. Отдыхать в ближайшие три месяца планируют только 3 из 10 опрошенных. Причем большинство из них останутся дома.

- 11% будут отдыхать дома, по 7% планируют поездку на дачу или путешествие по России, 6% проведут отпуск за границей, - говорится в сообщении.

Путешествовать планируют в основном люди с доходом больше 80 тысяч рублей. Среди самых популярных направлений по России – Санкт-Петербург, Краснодарский край, Кавказ, Казань, Крым и Алтай. Самые популярные заграничные направления – Белоруссия, Турция и Египет.