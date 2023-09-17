На проспекте Кирова в Самаре 22 сентября отключат воду

Без воды жителям домов на проспекте Кирова придется сидеть до 14:00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в нескольких домах на проспекте Кирова в пятницу, 22 сентября, не будет холодной воды. Ее отключат из-за ремонтно-профилактических работ, которые запланированы у коммунальщиков, сообщает городская мэрия.

- С 9:30 до 14:00 холодная вода будет отключена по адресам: проспект Кирова 316, 318, 320. Адрес установки бойлера - проспект Кирова 318, - говорится в сообщении администрации Самары.

В мэрии отмечают, что информация о ремонтных работах и отключении воды на проспекте Кирова предварительная, в течение недели список работ могут скорректировать.