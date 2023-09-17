Самарчанка лишилась 750 тысяч рублей после обновления приложения банка

Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники обманули 46-летнюю жительницу Самары и украли у нее 750 тысяч рублей. Аферисты представились сотрудниками биржи и пообещали женщине высокий доход и помощь с финансовыми операциями. Нужно было только обновить банковское приложение на смартфоне и установить программу удаленного доступа. Позже с карты женщины пропала крупная сумма денег.

- После выполнения всех указаний мошенника женщина обнаружила, что с ее счета похищены 750 тысяч рублей. После этого потерпевшая обратилась в полицию, - рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

В полиции возбудили уголовное дело, мошенников ищут.