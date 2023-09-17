«Акрон» обыграл «Кубань» и прервал серию без побед

Весь второй тайм тольяттинцы играли вдесятером. Фото: ФК «Кубань».

Тольяттинский «Акрон» обыграл в Краснодаре «Кубань» в матче 10 тура Первой лиги. Встреча закончилась со счетом 1:0, единственный гол забил Андрес Понсе. Весь второй тайм тольяттинцы провели вдесятером после удаления Владислава Галкина.

Этот матч был первым для Вадима Евсеева в качестве главного тренера «Кубани». Специалист возглавил краснодарский клуб после ухода из «Факела».

Благодаря этой победе «Акрон» прервал серию без побед в Первой лиге, которая насчитывает пять матчей. В последний раз до «Кубани» подопечные Евгения Калешина побеждали в начале августа.

После победы в Краснодаре «Акрон» делит 2-3 места Первой лиги с саратовским «Соколом», однако положение дел может измениться, когда все соперники тольяттинцев проведут свои матчи в туре.