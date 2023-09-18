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НовостиОбщество18 сентября 2023 3:52

Самарцам рассказали, сколько могут зарабатывать сотрудники лесной промышленности

Специалисты узнали, какие сотрудники наиболее востребованы у работодателей
Алена ПРОВКИНА
Самарцам рассказали о средней зарплате

Самарцам рассказали о средней зарплате

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали о средних зарплатах в сфере лесной промышленности. Специалисты выяснили, какая специальность наиболее востребована у работодателей.

По информации сервиса hh.ru, с начала года работодатели из сферы лесной промышленности разместили более 34 тысяч вакансий. Причем, в Поволжье на 10% чаще искали сотрудников в начале 2023 года. В список самых востребованных специальностей входят: водители, операторы линий, слесари, разнорабочие, машинисты, упаковщики, электромонтажники и операторы станков.

В стране средняя зарплата в лесопромышленности составляет – 68 965 рублей, а в Самарской области - от 45 977 до 80 460.