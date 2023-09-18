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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 3:57

Житель Самарской области украл телефон из служебного кабинета

В Отрадном мужчина воспользовался тем, что женщина вышла из кабинета, забрал со стола телефон и убежал
Ирина СИНЕГУБОВА
Полицейские вернули похищенный телефон законной владелице.

Полицейские вернули похищенный телефон законной владелице.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июле в городе Отрадный ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков мужчина похитил телефон из рабочего кабинета сотрудницы одного из государственных учреждений.

— Стало известно, что к краже может быть причастен 48-летний местный житель. Полицейские задержали его на территории города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина признался, что воспользовался тем, что женщина вышла из кабинета, забрал со стола сотовый телефон и убежал. Полицейские вернули похищенный телефон законной владелице.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.