Житель Самарской области украл телефон из служебного кабинета

Полицейские вернули похищенный телефон законной владелице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июле в городе Отрадный ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков мужчина похитил телефон из рабочего кабинета сотрудницы одного из государственных учреждений.

— Стало известно, что к краже может быть причастен 48-летний местный житель. Полицейские задержали его на территории города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина признался, что воспользовался тем, что женщина вышла из кабинета, забрал со стола сотовый телефон и убежал. Полицейские вернули похищенный телефон законной владелице.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.