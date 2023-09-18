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НовостиОбщество18 сентября 2023 4:30

В Самаре организация по доставке продуктов задолжала сотруднику 80 тысяч рублей

В Самаре возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работнику
Ирина СИНЕГУБОВА
Сейчас предпринимаются меры для взыскания денежных средств.

Сейчас предпринимаются меры для взыскания денежных средств.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 2022 году руководство организации не выплатило сотруднику часть заработной платы. Теперь руководитель будет вынужден предстать перед судом.

— По версии следствия, общая сумма, которая не была выплачена, составила более 79 тысяч рублей, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Советский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью из-за невыплаты заработной платы. Данная организация предоставляла услуги по доставке продуктов питания.

В настоящее время продолжают устанавливаться все обстоятельства происшествия. Также предпринимаются меры для взыскания денежных средств.