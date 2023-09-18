Самару накроет 6-балльная магнитная буря 19 сентября 2023 года

Горожане столкнуться с головной болью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самару вновь надвигается сильная магнитная буря. Она накроет областной центр во вторник, 19 сентября 2023 года.

По информации сервиса mu-calend, сила магнитной бури составит 6 баллов. Метеочувствительным горожанам следует заранее подготовиться. В этот день возможны приступы головной боли, скачки артериального давления и апатия. Помимо этого, самарцы могут стать рассеянными и раздражительными. Буря может вызывать боль в суставах и костях.

Самарцам рекомендуют избегать физических нагрузок, больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе, не переедать и не употреблять алкогольные напитки.